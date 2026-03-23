Inseguimento da film a Centocelle | bloccato con quasi un chilo di marijuana

In fuga sull'auto dove aveva quasi un chilo di marijuana. Un uomo di 38 anni è stato poi fermato e trovato in possesso della droga. È accaduto a Centocelle, dove i carabinieri della compagnia Casilina hanno arrestato un cittadino egiziano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, al termine di un inseguimento al cardiopalma. L’uomo, che si trovava alla guida della propria auto, è fuggito all’alt dei carabinieri mentre essi erano impegnati in attività di controllo del territorio nel quartiere di Centocelle. Ne è nato un inseguimento, durante il quale il fuggitivo ha messo seriamente a repentaglio la sicurezza degli altri utenti della strada, terminato fortunatamente poco dopo, in una via del quartiere, precisamente all’incrocio tra via Ceccano e via Ceprano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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