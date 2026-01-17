Nuovo Bonus Mamme riaperto il servizio Inps per le domande integrative fino al 31 gennaio | requisiti e cifre

L’Inps ha riaperto il servizio per le domande integrative del Bonus Mamme 2025, disponibile fino al 31 gennaio 2026. Si tratta di un contributo mensile di 40 euro destinato alle lavoratrici madri con figli, con requisiti specifici da rispettare. Questa opportunità permette di aggiornare o integrare la richiesta originaria, garantendo alle beneficiarie di accedere alle agevolazioni previste dalla norma.

L’Inps aggiorna il servizio per il nuovo Bonus Mamme, consentendo di integrare domande già presentate fino al 31 gennaio 2026. Il contributo di 40 euro al mese è rivolto a madri lavoratrici con due o più figli e reddito sotto 40mila euro, erogato in un’unica soluzione entro dicembre 2025 o febbraio 2026. L’Inps ha comunicato un’importante novità dedicata a chi ha già inviato la richiesta per il Nuovo Bonus Mamme: sul portale è ora possibile inserire eventuali mensilità non incluse in sede di prima domanda. L’aggiornamento del servizio consente anche di riesaminare le domande respinte o accolte parzialmente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

