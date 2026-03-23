Inondazioni alle Hawaii 2.000 persone senza elettricità

Oltre 2.000 persone sono rimaste senza elettricità, dopo che le Hawaii hanno subito la peggiore alluvione degli ultimi 20 anni a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulle isole dell’arcipelago. Le forti piogge hanno colpito un terreno già saturo a causa dei diluvi provocati da una tempesta invernale una settimana fa. Le acque impetuose hanno sollevato case e automobili, causando danni stimati in un miliardo di dollari. La tempesta ha portato all’emissione di ordini di evacuazione per 5.500 persone a nord di Honolulu, poi revocati. Mobilitata anche la Guardia nazionale. Questo articolo Inondazioni alle Hawaii, 2.000 persone senza... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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