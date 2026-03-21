Alle Hawaii, migliaia di persone sono state evacuate a causa delle inondazioni provocate dalle intense piogge di venerdì. Le strade dell'arcipelago si sono riempite di acqua fangosa, trasformandosi in veri e propri fiumi. Le autorità hanno ordinato l'evacuazione in diverse zone colpite dall'alluvione, mentre le condizioni meteorologiche continuano a influenzare la regione.

Inondazioni da forti piogge alle Hawaii, dove venerdì le strade si sono trasfromate in fiumi di acqua fangosa. Alcune case sono crollate, le automobili sono state inghiottite e le autorità locali hanno emesso ordini di evacuazione per migliaia di residenti nelle città a nord di Honolulu. Al momento non si segnalano morti o feriti, ma i vigili del fuoco e i bagnini su moto d’acqua stavano setacciando le acque alluvionali alla ricerca di persone rimaste bloccate. Fin dai giorni scorsi gran parte dell’arcipelago era sotto allerta inondazioni, con l’allerta per inondazioni improvvise e pericolose nelle città di Haleiwa e Waialua. L’isola di Oahu è stata colpita da 30 cm di pioggia durante la notte; Kaala, la vetta più alta dell’isola, ne ha registrato quasi 40 cm nelle ultime 24 ore, stando al il Servizio Meteorologico Nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hawaii, migliaia di evacuati per le inondazioni causate dalle piogge

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