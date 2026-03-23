Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata | il 20° anniversario in Ateneo

Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) dell’Ateneo celebra il 20° anniversario dall’istituzione del Corso di Studi in "Ingegneria Informatica". Domani martedì 24 marzo 2026 in Aula Magna "V.Buonocore", alle ore 9.30, avranno inizio le celebrazioni. L’iniziativa sarà un’occasione per ripercorrere vent’anni di formazione, ricerca e innovazione, nonché per riflettere sul ruolo dell’Ingegneria Informatica nello sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese. De Luca: "Continuerò viaggio nei quartieri per presentare il programma". Poi la stoccata ai "traditori" . 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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