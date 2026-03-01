Sul ponte Salvo d’Acquisto vengono installati sensori ai pilastri che misurano il peso di ogni veicolo che lo attraversa. Questi dispositivi monitorano costantemente l’impatto sulla struttura, raccogliendo dati in tempo reale. La tecnologia applicata mira a valutare lo stato del ponte durante l’uso quotidiano, garantendo un controllo continuo e puntuale del suo funzionamento.

Ogni mezzo che passa sul ponte viene pesato, i sensori applicati alla base dei pilastri ne stabiliscono l'impatto sulla struttura. Il "cyber ponte" Salvo d'Acquisto sull'Adda, lungo la Codognese, è un laboratorio di ingegneria applicata. Dal 25 ottobre 2025 il ponte è dotato di un sistema integrato di monitoraggio strutturale e pesatura dinamica dei veicoli, con tecnologie all'avanguardia unite in un'unica struttura di controllo. L'installazione del sistema di pesatura è stata realizzata dalla Structural Bridge Wim Diagnostic System di Trzin (Slovenia) con tecnologia Dewesoft, mentre la parte scientifica e sperimentale è coordinata da Alessia Abbozzo, responsabile del progetto.

© Ilgiorno.it - Il Salvo d’Acquisto. Ingegneria applicata lungo il cyber ponte

