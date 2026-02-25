Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto oggi presso l’Auditorium del Complesso Sant’Agostino, l’evento conclusivo del progetto di orientamento organizzato dal corso di laurea in Ingegneria Civile dell’ateneo sannita per gli studenti delle scuole superiori dal titolo “Edifici resistenti ai terremoti: le nuove sfide dell’Ingegneria Civile”. La sfida tra architetti ed ingegneri del domani ha visto in gara quaranta team di istituti superiori delle province di Benevento ed Avellino, ognuno con un edificio realizzato con gli spaghetti, in gara con un solo obiettivo: realizzare l’edificio in grado di resistere più a lungo possibile alle sollecitazioni di un terremoto. L’iniziativa, nata in collaborazione con Ance (l’associazione dei costruttori di Confindustria), ha visto gli studenti dell’Istituto Alberti-Virgilio mettersi alla prova con ingegno e capacità costruttive, un compito che i giovani progettisti hanno preso sul serio, realizzando dei modelli che hanno resistito a lungo e quasi tutte le sollecitazioni telluriche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ L’Istituto Alberti-Virgilio trionfa alla sfida di Ingegneria Civile dell’Ateneo Sannita

Leggi anche:

FOTO/ Open Day dell’Istituto Superiore “Alberti – Virgilio”, l’eccellenza di un modello educativo

L’Istituto “Publio Virgilio Marone” apre un dialogo vero sulla giustizia e la responsabilità civile

Temi più discussi: Vomero, al Liceo Alberti lezioni a distanza: mezza scuola inutilizzabile, è scaduta la Scia antincendio; Lavori Pnrr nel 2024, ma il liceo Alberti non ha certificazione antincendio: si studia da casa; ''Street Rules'' al Liceo Alberti, Bernardini: importante parlare a scuola di sicurezza stradale; Napoli, Liceo Alberti: proteste di studenti e genitori, lavori in corso ma rientro a scuola ancora limitato.

L’Istituto Alberti-Virgilio trionfa alla sfida di Ingegneria Civile dell’UnisannioSi è tenuto oggi presso l’Auditorium del Complesso Sant’Agostino di Benevento, l’evento conclusivo del progetto di orientamento organizzato dal corso di laurea in Ingegneria Civile dell’Unisannio per ... ntr24.tv

Scuola, l'istituto Alberti organizza una sfilata di beneficenza per aiutare l'ospedale Bambino GesùL'istituto Leon Battista Alberti di Roma presenta una sfilata di beneficenza per il 10 aprile alle 17.30 al centro culturale La Vaccheria nel municipio IX. Il ricavato dell'evento dal titolo ... ilmessaggero.it

Il giorno 4 febbraio 2026 gli studenti dell'Istituto Alberti-Virgilio, nella seconda giornata di orientamento presso l'università Unisannio, Dipartimento di Ingegneria, si sono cimentati nella costruzione di modelli strutturali di edifici realizzati con la pasta. Gli student - facebook.com facebook