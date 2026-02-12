Wanna Marchi travolta da un'auto a Milano il video dopo l'incidente | La mia faccia è stravolta sono devastata
Wanna Marchi è finita sotto un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Milano. L’ex volto della tv ha raccontato sui social di aver subito un incidente e di sentirsi devastata, mostrando le ecchimosi e i lividi che ha riportato. La donna ha detto di aver provato un grande dolore, mentre si mostra visibilmente scossa e provata.
Wanna Marchi è stata investita sulle strisce pedonali a Milano. L'ex televenditrice ha raccontato sui social l’incidente, mostrando i lividi e le ecchimosi riportate: "Ho provato un gran male".🔗 Leggi su Fanpage.it
Wanna Marchi investita da un’auto sulle strisce: “La mia faccia è stravolta, i sassi mi sono penetrati ovunque, ho sbattuto sul marciapiede. Sono devastata”
Wanna Marchi è stata investita da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Del Ricordo, a Milano.
Wanna Marchi travolta da un’auto a Milano, il video dopo l’incidente: La mia faccia è stravolta, sono devastataNel corso del pomeriggio di ieri, mercoledì 11 febbraio, la regina delle televendite anni Ottanta, Wanna Marchi, è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a ... fanpage.it
Wanna Marchi investita da un'auto: Sono devastata: io ricordo solo una macchina che mi arriva addossoWanna Marchi è stata investita da un'auto a Milano mentre portava a spasso il cane, nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. A raccontare di essere stata travolta da un'auto è la stessa ex ... today.it
“Andate tutti dai maghi e delle prostitute” In diretta a L’Aria che Tira , Wanna Marchi lancia la sua provocazione prima della pubblicità. #La7 #Attualità #LAriaCheTira #WannaMarchi #Parenzo x.com
Wanna Marchi (@WannaMarchi.DAccordo) - facebook.com facebook
