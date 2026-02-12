Wanna Marchi travolta da un'auto a Milano il video dopo l'incidente | La mia faccia è stravolta sono devastata

Wanna Marchi è finita sotto un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali a Milano. L’ex volto della tv ha raccontato sui social di aver subito un incidente e di sentirsi devastata, mostrando le ecchimosi e i lividi che ha riportato. La donna ha detto di aver provato un grande dolore, mentre si mostra visibilmente scossa e provata.

