La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la variante al Piano urbanistico comunale. La decisione è stata presa durante la riunione guidata dal sindaco Nascenzio Iannace. Ora il documento passerà alle fasi successive, con l’obiettivo di aggiornare le regole per lo sviluppo della città.

Tempo di lettura: 2 minuti San Leucio del Sannio (Bn). La variante al vigente Piano urbanistico comunale è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace. Questo atto amministrativo è stato ratificato ai sensi del regolamento regionale in materia. L’intera documentazione è depositata presso l’ufficio Urbanistica del Comune, in libera visione al pubblico, per 30 giorni “naturali, successivi e consecutivi”, decorrenti dalla pubblicazione dell’avviso sul BURC n.05 del 27012026. Gli atti sono consultabili presso lo stesso ufficio comunale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13; il mercoledì, dalle ore 16 alle ore 17,30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Leucio del Sannio, la giunta approva la variante al Piano urbanistico comunale

Approfondimenti su San Leucio del Sannio

La giunta di San Leucio del Sannio ha approvato ufficialmente la nuova variante al Piano urbanistico comunale.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Leucio del Sannio

Argomenti discussi: San Leucio del Sannio. Variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio Iannace; Il Carnevale di San Leucio del Sannio e' stato ospite degli Stati Generali della Zeza, tenutisi a Eboli; Eventi - ASL BENEVENTO: 1° giornata nazionale della prevenzione veterinaria; Capitale Italiana della Cultura, niente finale per le candidate sannite.

San Leucio del Sannio, variante al Piano urbanistico comunale approvata dalla giunta presieduta dal sindaco Nascenzio IannaceSan Leucio del Sannio, 30 Gennaio - La variante al vigente Piano urbanistico comunale è stata adottata con deliberazione della giunta comunale presieduta ... sciscianonotizie.it

Il Carnevale di San Leucio del Sannio agli Stati Generali della Zeza di Eboli EventiIl Carnevale di San Leucio del Sannio è stato ospite degli Stati Generali della Zeza, tenutisi a Eboli, risultando l’unico Carnevale della provincia di Benevento invitato a partecipare a uno dei ... realtasannita.it

Sapevate che a pochi passi dalla Reggia di Caserta esiste un luogo dove il tempo sembra essersi fermato al fischio dei telai Parliamo del Belvedere di San Leucio, un gioiello patrimonio dell’UNESCO che custodisce il Museo della Seta. Non è solo un muse - facebook.com facebook