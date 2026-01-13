Incidente sul lavoro schiacciato da un trasformatore di 50 quintali Morto operaio

Un incidente sul lavoro si è verificato a Colleferro, dove un operaio è rimasto vittima di un grave infortunio. Durante l’attività, è stato schiacciato da un trasformatore di circa 50 quintali, provocando la sua morte. L’episodio solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di rispettare le norme di tutela dei lavoratori. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia sul lavoro a Colleferro, dove un operaio è morto schiacciato da un trasformatore di 50 quintali. Il dramma si è consumato intorno alle 14 di martedì 13 gennaio in località Piombinara, area industriale di Colleferro.Secondo quanto ricostruito, la vittima – un 40enne – stava effettuando.

