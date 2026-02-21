Crollano calcinacci di fronte al Teatro San Carlo di Napoli ferita una donna | pietre su gambe e testa

Due donne sono state colpite da calcinacci caduti davanti al Teatro San Carlo di Napoli. La causa è il distacco improvviso di pezzi di intonaco e pietre dalla facciata dell’edificio. Una delle donne ha riportato ferite alle gambe e alla testa ed è stata immediatamente portata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i controlli e la rimozione dei detriti. La zona resta sotto osservazione delle autorità.