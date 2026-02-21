Crollano calcinacci di fronte al Teatro San Carlo di Napoli ferita una donna | pietre su gambe e testa
Due donne sono state colpite da calcinacci caduti davanti al Teatro San Carlo di Napoli. La causa è il distacco improvviso di pezzi di intonaco e pietre dalla facciata dell’edificio. Una delle donne ha riportato ferite alle gambe e alla testa ed è stata immediatamente portata in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i controlli e la rimozione dei detriti. La zona resta sotto osservazione delle autorità.
Crollano calcinacci in via San Carlo a Napoli: colpite due donne, una è ferita ed è stata trasportata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Crollano calcinacci su via Toledo, ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a Napoli
Crollo di calcinacci in casa a Eboli: ferita una donna, verifiche in corsoQuesta mattina a Eboli, nel rione Pescara, una parte del soffitto di una casa popolare si è improvvisamente sgretolata.
Giorno della Memoria 2026, cerimonia al Teatro di San Carlo di Napoli.
Argomenti discussi: Formello, muore in casa travolto dal crollo di un costone: Pioggia e allerte ignorate.
Napoli, crollano calcinacci in via San Carlo: paura per due passantiPaura questa mattina in via San Carlo, nei pressi dell'omonimo teatro, dove sono crollati dei calcinacci che per poco non hanno colpito due ... msn.com
Crollano calcinacci su via Toledo, ferite due turiste romane di 22 e 25 anni a NapoliDue ragazze romane di 22 e 25 anni sono rimaste ferite dalla caduta di calcinacci su via Toledo, a Napoli. Le ragazze sono state portate subito dai soccorsi all'ospedale dei Pellegrini, poco distante ... fanpage.it
21/2/26. Ieri, venerdì 20 febbraio, presso il Teatro San Martino a Sottomarina, Padre Gusella ha guidato un intenso incontro su “La riconciliazione in padre Leopoldo Mandic”. (v. FB) x.com
Il mago di Oz in scena domenica 22 febbraio al Teatro San Giovanni Bosco. - facebook.com facebook