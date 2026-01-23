Livorno incidente sul lavoro | muore operaio schiacciato da una gru

A Livorno si è verificato un incidente sul lavoro che ha causato la morte di un operaio. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato schiacciato da un mezzo pesante, presumibilmente una gru, durante le operazioni di scarico di materiale. Le circostanze precise sono ancora in fase di verifica. La vicenda sottolinea l'importanza delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

LIVORNO – Incidente mortale sul lavoro stamattina, 23 gennaio 2026, a Livorno. Un operaio ha perso la vita in un'azienda di via Piombanti. Secondo le prime informazioni, ancora da confermare, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo pesante, probabilmente una gru, mentre veniva scaricato del materiale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Le indagini sono affidate alla polizia di Stato per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

