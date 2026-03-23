Aereo si scontra con veicolo di servizio mentre atterra a New York | aeroporto LaGuardia chiuso voli sospesi

Incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un jet si è scontrato con un mezzo di servizio durante l'atterraggio. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, voli sospesi in partenza e dirottati in arrivo. Al momento non si segnalano feriti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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