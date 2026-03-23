incidente napoli in corso garibaldi 34enne napoletano ubriaco travolge e uccide due donne ucraine con mercedes cls a noleggio

34enne napoletano positivo alcoltest travolge e uccide con Mercedes CLS a noleggio due donne ucraine in corso Garibaldi a Napoli. L'incidente Da quanto accertato dagli uomini dell'Unità operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica stradale della Polizia Locale guidata dal Comandante Ciro Esposito, erano da poco passate le 19.00 quando due donne hanno iniziato ad attraversare Corso Garibaldi per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana, non lontano dalla zona della Stazione centrale di Napoli. Le due donne si trovavano al centro della carreggiata quando è sopraggiunta un'auto, una potente Mercedes CLS lanciata a forte velocità, che le ha travolte con estrema violenza. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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