Firenze, 23 marzo 2026 – Pesantissimi disagi, per quanto riguarda il traffico automobilistico, nelle prime ore della mattinata di lunedì 23 marzo nella zona nord di Firenze, in particolare nell’area che riguarda l’ingresso per l’autostrada A11 a Peretola. Il traffico tra Firenze Peretola e Sesto Fiorentino, in direzione Pisa, è bloccato in seguito a un incidente. Si tratterebbe di un ribaltamento di un mezzo pesante avvenuto in autostrada, pertanto l’ingresso in A11, a Firenze, è chiuso. Per entrare sulla Firenze-Mare, Autostrade per l’Italia, consiglia l’ingresso da Sesto Fiorentino. Notizia in Aggiornamento . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente in autostrada, chiuso l’ingresso per l’A11 a Firenze: traffico bloccato

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