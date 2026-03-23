Le immagini di giorno dall’aeroporto LaGuardia di New York, dove domenica sera c’è stato uno scontro in pista tra un aereo di linea della Air Canada e un mezzo dei vigili del fuoco. La testa dell’aereo è completamente sventrata. Pilota e co-pilota del velivolo sono morti, diversi i passeggeri feriti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Incidente aereo a New York, quel che resta del velivolo dopo la collisione a LaGuardia

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