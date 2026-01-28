Mondragone ubriaco alla guida di una moto senza targa provoca incidente | denunciato conducente

Un uomo ubriaco alla guida di una moto senza targa e con il telaio contraffatto ha provocato un grave incidente a Mondragone. La polizia lo ha fermato e denunciato subito dopo l’incidente. La moto, risultata irregolare, ha causato danni e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito. L’uomo ora rischia conseguenze penali e sanzioni per aver guidato sotto l’effetto di alcol e con mezzi non in regola.

Ubriaco alla guida di una moto senza targa e con il telaio contraffatto rimane coinvolto in un grave incidente. È quanto hanno scoperto a Mondragone i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale nel corso di un intervento in via Generale Giardini a seguito di un sinistro stradale. Nell'incidente è rimasto coinvolto un solo veicolo, una moto Honda X-ADV 750 priva di targa, condotta da un 30enne del posto, che a seguito dell'impatto è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso il presidio ospedaliero "Pineta Grande" di Castel Volturno. L'uomo è stato ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

