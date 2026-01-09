Genova pedone investito e ucciso da un camion sulle strisce pedonali

A Genova, un uomo di 54 anni ha perso la vita questa mattina dopo essere stato investito da un camion sulle strisce pedonali in un incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N. L’incidente si è verificato intorno a mezzogiorno, e le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per accertare le cause.

(Adnkronos) – Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso questa mattina a mezzogiorno a Genova, all'incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N. Gallino. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, un mezzo pesante con rimorchio, durante una manovra di svolta a sinistra, ha investito il pedone che stava attraversando la strada sulle . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Bergamo, investito da un camion sulle strisce pedonali: muore 90enne Leggi anche: Incidente in Brianza: investito un pedone sulle strisce pedonali La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Tragedia dell’Epifania in via Scillitani: pedone travolto e ucciso da un'auto; Incidente mortale a Rastignano: 67enne investita da un'auto; Pedone investito sulle strisce davanti al Caffè Svizzero, traffico in tilt nel Largo Carlo Felice; Simone travolto e ucciso da un'auto in via Scillitani, aveva 25 anni. Genova, pedone investito e ucciso da un camion sulle strisce pedonali - (Adnkronos) – Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso questa mattina a mezzogiorno a Genova, all’incrocio semaforizzato tra via del Canto e via N. sassarinotizie.com Travolto e ucciso da un camion a Genova, chi era Maurizio Perrone - L'incidente è avvenuto questa mattina, intorno alle 11, all'incrocio tra via Gallino e via del Canto. primocanale.it

Un pedone investito e ucciso a Mezzocamino. Continua la strage sulle strade - Un uomo italiano di 69 anni, che stava attraversando la strada a piedi all'incrocio tra via di Mezzocammino e via Filippo Raguzzini, a Roma, è morto sul colpo dopo essere stato investito da un'auto. rainews.it

TERMINE EVENTO: Sestri Levante-Livorno A12 PEDONE in carreggiata al chilometro 61+700 tra Carrodano e Deiva in direzione GENOVA (Inizio evento ore 12:49 del 04-01-2026) #TrattaA12 #SestriLevanteLivorno - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.