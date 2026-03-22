Incidente mortale intorno alle 19.30 di questa sera al Corso Garibaldi. Secondo quanto appreso, due persone sarebbero state investite da una macchina passata a tutta velocità, perdendo tragicamente la vita. Al momento il traffico è bloccato. Sul posto i carabinieri, ambulanza e polizia municipale. Le vittime sono due donne ucraine, una 57enne, morta sul colpo, e un'altra nata nel '74, deceduta dopo il trasporto all'Ospedale del Mare. Secondo quattro appreso, sarebbe stato fermato l’automobilista che ha provocato l’incidente stradale. Il “killer stradale” ubriaco sarebbe anche sotto effetto di stupefacenti. «Causa interruzione alla viabilità stradale in Corso Garibaldi, i bus sostitutivi sulla tratta Napoli – Villa Regina partiranno da via Galileo Ferraris (Ramada Hotel)», comunica Eav. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente a Napoli, auto investe pedoni al Corso Garibaldi: due morti, arrestato il conducente: era ubriaco

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