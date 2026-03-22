Incidente mortale questa sera al Corso Garibaldi. Secondo quanto appreso, due persone sarebbero state investite da una macchina passata a tutta velocità, perdendo tragicamente la vita. Al momento il traffico è bloccato. Sul posto i carabinieri. «Causa interruzione alla viabilità stradale in Corso Garibaldi, i bus sostitutivi sulla tratta Napoli – Villa Regina partiranno da via Galileo Ferraris (Ramada Hotel)», dice Eav. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Incidente a Napoli, auto investe pedoni al Corso Garibaldi: due morti

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