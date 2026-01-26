Notte di paura | incendio davanti alla chiesa tre ambulanze distrutte dalle fiamme

Nella notte, un incendio si è sviluppato nelle vicinanze della chiesa di San. Tre ambulanze sono state completamente distrutte dalle fiamme. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per domare il rogo e mettere in sicurezza la zona. L’incidente ha causato preoccupazione nella comunità locale, che ora attende aggiornamenti sulle cause e sulle eventuali conseguenze.

Incendio intorno a mezzanotte vicino ad una chiesa: distrutte dalle fiamme tre ambulanze. Intervento dei Vigili del Fuoco nella notte nei pressi della parrocchia di San Gabriele dell’Addolorata, in via Cacudi, a Bari. Per cause ancora in fase di accertamento, un incendio è divampato coinvolgendo tre ambulanze, che sono andate completamente distrutte, oltre ad alcune recinzioni e strutture attigue presenti nell’area. Il rogo Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, supportate da un’autobotte e dal carro Ara per la ricarica delle bombole di aria respirabile. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per circa due ore, durante le quali i pompieri hanno lavorato senza sosta per circoscrivere e domare le fiamme. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Gualdo Tadino, incendio nel cuore della notte: tre auto distrutte dalle fiammeNella notte a Gualdo Tadino, un incendio ha danneggiato tre veicoli in via Pennoni.

