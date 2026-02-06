Rione Libertà | ennesimo incendio doloso di un’autovettura

Questa notte, un'auto è andata a fuoco in via Santa Colomba, nel Rione Libertà. Un incendio doloso ha distrutto una Fiat Punto parcheggiata in strada. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti prontamente, ma i danni sono stati già ingenti. È il secondo episodio simile in poche settimane, e le autorità stanno indagando per capire chi ci sia dietro questi atti vandalici.

Incendio questa notte di una Fiat Punto in sosta in via Santa Colomba al Rione Libertà. Il rogo, quasi certamente doloso, è stato spento dai Vigili del Fuoco. Sono in corso accertamenti da parte della Squadra Volante della Questura di Benevento per individuare il responsabile o i responsabili del rogo.

