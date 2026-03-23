Incendio al Teatro Sannazaro residenti esclusi dalla ricostruzione | protesta al sindaco per il silenzio delle istituzioni
Non solo la ricostruzione di uno spazio culturale simbolo della città, ma anche la richiesta di attenzione per chi, da quel 17 febbraio, vive ancora fuori casa o in condizioni precarie. Durante la conferenza stampa di presentazione del Comitato per il Teatro Sannazaro, accanto agli interventi istituzionali, si è fatta largo la voce dei residenti dell’edificio adiacente, colpiti direttamente dall’incendio. "Sono una delle proprietarie degli edifici del Teatro Sannazaro. Ci vive mia madre da 89 anni, da 17 febbraio è fuori casa come molti. Due agenti della polizia municipale sono saliti, hanno preso mamma e la sono portata giù. Voglio ringraziare loro, gli agenti del fuoco e polizia municipale". 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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