Castrocielo e Colle San Magno Borghi da vivere

Castrocielo e Colle San Magno, situati nelle Terre di Aquinum, sono due paesi caratterizzati da una storia ricca e tradizioni radicate. Questi centri rappresentano un esempio di comunità autentica e di patrimonio culturale, offrendo un’esperienza di vita semplice e genuina. La loro unione si traduce in un tessuto sociale stabile e in un ambiente che conserva intatte le proprie radici nel rispetto delle tradizioni locali.

Castrocielo e Colle San Magno sono il cuore pulsante delle Terre di Aquinum, due paesi uniti da una storia antica, da tradizioni autentiche e da un’identità profonda.Venerdì 6 febbraio 2026, “Borghi da vivere” sarà una giornata dedicata alla scoperta di questo bellissimo territorio. Si comincia al mattino, a partire dalle ore 10:00, con un tour guidato nei centri storici dei due paesi, alla scoperta dei luoghi più significativi, delle tracce del passato e delle storie che ancora abitano vicoli e piazze. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:00, presso il Monacato di Villa Eucheria, sarà presentata l’offerta turistica congiunta di Castrocielo e Colle San Magno: un racconto condiviso che intreccia archeologia, patrimonio artistico, paesaggi, tradizioni e sapori.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: "Ciao Sindaco", la provincia fa tappa anche a Colle San Magno Leggi anche: "Ciao Sindaco", la provincia fa tappa anche a Colle San Magno Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Attività simili nelle vicinanzePensione.html a Aquino Pensione.html a Colle San Magno Pensione.html a Roccasecca Pensione.html a Piedimonte San Germano Pensione.html a Pontecorvo Pensione.html a Villa Santa Lucia Pensione.html a ... virgilio.it “Oro, Incenso, Mirra e… Musica” – XIII Edizione Vi invitiamo a un concerto speciale, dedicato a Maristella Mariani nel segno della musica, del ricordo e della condivisione. Chiesa Santa Lucia V.M. – Castrocielo Sabato 10 gennaio 2026 Ore 18.00 W facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.