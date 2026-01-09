De Andrè serata di letture dai testi di Fabrizio De Andrè a Palazzo Merulana
A Palazzo Merulana torna “De Andrè”, un evento curato da La Setta dei Poeti Estinti dedicato alle opere di Fabrizio De André. La serata propone una selezione di testi del cantautore reinterpretati come poesie, accompagnate dall’interpretazione musicale della viola. Un appuntamento pensato per gli appassionati di poesia e musica d’autore, offrendo un’occasione per riscoprire i versi di De André in un’atmosfera intima e raffinata.
Torna a Palazzo Merulana “De Andrè”, a cura de La Setta dei Poeti Estinti, un appuntamento graditissimo agli appassionati di poesia e musica d’autore: una selezione tutta nuova delle canzoni di Fabrizio De André, lette e interpretate come poesie, con l’accompagnamento musicale della viola. 🔗 Leggi su Romatoday.it
