Un Posto al Sole anticipazioni 1° gennaio | Micaela rovina il cenone a Manuela e Niko

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Dopo lo stop di mercoledì 31 dicembre, Un Posto al Sole riprende la sua collocazione nell'access prima time di Rai Tre alle 20.50. Gli inquilini di Palazzo Palladini tornano per festeggiare la fine del vecchio anno e l'inizio del nuovo, aprendo così l'anno in cui ricorre il trentennale della soap partenopea. Nell' episodio di giovedì 1° gennaio il ciclone Micaela farà irruzione sul cenone, mentre Bice quello Bice travolgerà Mariella. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

