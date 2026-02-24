Un Posto al Sole anticipazioni al 6 marzo | Manuela sceglie il suo abito da sposa

Manuela decide di scegliere il suo abito da sposa, perché vuole essere perfetta per il grande giorno. La scena si svolge nel negozio di abiti, dove prova diverse opzioni con emozione. La sua famiglia la accompagna e le dà consigli, mentre lei si ferma davanti allo specchio, visibilmente emozionata. La scelta rappresenta un passo importante nel suo percorso, e tutti si preparano a vivere un momento speciale. La data del matrimonio si avvicina rapidamente.

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 marzo. Per Manuela è arrivato il momento di scegliere l’abito da sposa. Marina insiste affinché Ferri provi a riavvicinarsi a sua figlia, mentre Cristina torna finalmente a vedere i compagni di scuola, che però potrebbero esercitare su di lei un’influenza negativa. Rosa è sempre più combattuta tra Damiano e Pino, verso il quale nutre una forte gelosia. Intanto, nel tentativo di trovare l’uomo giusto per Bice tramite un’app di incontri, Mariella e Cerruti si imbattono in rivelazioni decisamente sorprendenti. L’incontro di Roberto con gli amici di Cristina non ha un impatto positivo su Roberto: tra padre e figlia scoppia un acceso litigio e lui ne esce sconfitto, continuano le anticipazioni di Un Posto al Sole. 🔗 Leggi su 2anews.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 2 al 6 marzo: un interesse sospetto per le gemelle e la crisi di DiegoUn interesse sospetto per le gemelle spinge i personaggi a indagare, alimentando sospetti tra gli abitanti di Palazzo Palladini.

