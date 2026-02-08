Arsenal travolge il Sunderland 3-0 | Gunners sempre più vicini alla vetta della Premier League

L’Arsenal mette subito le cose in chiaro e sbanca il campo del Sunderland con un netto 3-0. I Gunners dominano dall’inizio alla fine, avvicinandosi sempre di più alla vetta della Premier League. I tifosi dell’Arsenal esultano, mentre il Sunderland si lecca le ferite dopo una sconfitta netta e senza appello.

L’Arsenal ha dominato il Sunderland in trasferta con un netto 3-0, consolidando la propria posizione nella lotta per il vertice della Premier League. La partita, disputata il 7 febbraio 2026, ha visto gli uomini di Arteta mostrare una superiorità evidente, siglando una vittoria che proietta i Gunners sempre più vicini agli obiettivi stagionali. Il risultato, che risuona come un chiaro messaggio ai rivali, è stato costruito su una prestazione convincente sia in fase offensiva che difensiva, lasciando poco spazio alle ambizioni del Sunderland. La vittoria, arrivata al termine di una settimana intensa per il calcio inglese, con diverse partite cruciali per la classifica, rappresenta un passo importante per l’Arsenal, che si trova a competere con diverse squadre per la conquista del titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Arsenal si riporta in testa alla classifica della Premier League dopo la vittoria per 1-0 contro l'Everton all'Hill-Dickinson Stadium.

L'Arsenal ha mantenuto il suo vantaggio in classifica nonostante un secondo pareggio consecutivo nella Premier League.

Manchester City-Sunderland 3-0: gol e highlights | Premier League

Arsenal, tris al Sunderland e +9 sul City. Vince ancora lo United, Palmer trascina il ChelseaI Gunners volano grazie a Zubimendi e Gyokeres (doppietta); quarta vittoria di fila per Carrick che ha rigenerato i Red Devils in gol con Mbeumo e Bruno Fernandes ... tuttosport.com

Premier League, risultati 25^ giornata: l'Arsenal va a +9, tripletta di Palmer col ChelseaLeggi su Sky Sport l'articolo Premier League, risultati 25^ giornata: l'Arsenal va a +9, tripletta di Palmer col Chelsea ... sport.sky.it

