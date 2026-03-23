La scena dura pochi secondi. Il soggiorno di una casa a Dimona, nel sud di Israele: una donna sul divano guarda la Tv mentre le sirene suonano e lei non si muove, non scende nel bunker. Poi l’impatto, l’onda d’urto di un missile o drone entra in casa, solleva la polvere, stacca pezzi di intonaco, fa tremare le finestre. Lei si alza, si guarda intorno, si allontana. E torna a sedersi. Israele vive da sempre dentro questa dimensione surreale, ma dopo il 7 ottobre c’è uno scarto evidente. La leva obbligatoria di 3 anni per gli uomini, le donne arruolate in massa, creano una familiarità diffusa con le armi e con il rischio. A scuola, in Israele, non si impara solo a proteggersi ma a reagire, l’istinto non è scappare ma andare incontro all’aggressore e neutralizzarlo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - In Israele piovono missili ma il fronte interno si rafforza

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