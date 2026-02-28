Israele piovono missili | dichiarato stato d’emergenza Netanyahu | Minaccia esistenziale

In Israele, le sirene hanno squillato questa mattina mentre il Paese ha dichiarato lo stato d’emergenza a causa di un lancio di missili. Il governo ha definito la situazione come una minaccia esistenziale, mentre le forze di sicurezza monitorano attentamente gli sviluppi. Nessun dettaglio sulle origini degli attacchi o sui danni riportati è stato ancora comunicato.

(Adnkronos) – Suonano le sirene in Israele. Oggi, sabato 28 febbraio, lo Stato ebraico ha lanciato un attacco coordinato con gli Stati Uniti contro l'Iran, che ha risposto lanciando due ondate di attacchi missilistici, facendo suonare l'allarme in tutto il Paese, con forti esplosioni avvertite anche a Gerusalemme e Tel Aviv. L'operazione è stata presentata.