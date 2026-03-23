Il secondo turno delle comunali francesi premia la sinistra moderata: i socialisti vincono a Parigi e Marsiglia. Ottimo risultato elettorale dei gollisti. Il Rassemblement national non ha “conquistato il sud”. Édouard Philippe rieletto a Le Havre, il voto diventa un primo test in vista delle presidenziali del 2027 Parigi. I candidati della sinistra moderata che non si sono alleati con la France insoumise (Lfi), il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, hanno stravinto a Parigi e Marsiglia, la prima e la seconda città di Francia. I candidati della stessa famiglia politica che hanno invece ceduto agli ammiccamenti dei mélenchonisti hanno collezionato sconfitte: a Tolosa, Strasburgo, Clermont-Ferrand, Poitiers, Besançon, Brest, Avignone, Limoges. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Francia la sinistra che vince è quella che non si allea con Mélenchon

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