La coerenza di Glucksmann Per tornare a governare la Francia la sinistra non può allearsi con Mélenchon

Raphaël Glucksmann, leader di Place Publique e figura di riferimento della socialdemocrazia francese, ha espresso chiaramente la sua posizione riguardo alle alleanze politiche per le prossime presidenziali. In un intervento pubblico, ha dichiarato che la sinistra francese non può allearsi con Mélenchon se vuole mantenere la sua coerenza. La sua presa di posizione segna una netta distinzione all’interno del panorama politico.

Raphaël Glucksmann non ci sta. Il leader di Place Publique e speranza della socialdemocrazia francese in vista delle presidenziali del 2027 ha alzato la voce contro le alleanze tra la sinistra moderata e la sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon in vista del secondo turno delle elezioni comunali. Il Partito socialista e i Verdi, nonostante le promesse alla viglia del voto di non siglare “nessun patto” con la France insoumise (Lfi), hanno moltiplicato gli accordi con i mélenchonisti per una lista comune in varie città, tra cui Tolosa e Strasburgo. Accordi che, secondo Glucksmann, non sono “né eticamente giusti, né elettoralmente vantaggiosi”. “Ci sono molti elettori di sinistra che sono profondamente e visceralmente scioccati dalle dichiarazioni e dal modo di fare politica di Lfi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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