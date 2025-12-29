Oggi gli italiani voterebbero così Sondaggi politici la situazione dei partiti | chi sale e chi scende

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi sondaggi politici offrono una panoramica aggiornata sulle intenzioni di voto degli italiani. I dati evidenziano una certa stabilità nella scena politica, con alcuni partiti in crescita e altri in calo. Questa fotografia aiuta a comprendere le tendenze attuali e l’orientamento degli elettori, fornendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione politica del Paese.

L'ultima fotografia scattata dai sondaggi politici restituisce un quadro che, almeno sul piano delle intenzioni di voto, sembra premiare la continuità. L'indagine di Termometro politico, realizzata tra il 16 e il 18 dicembre 2025 e riferita al 19 dicembre, racconta infatti di un centrodestra ancora saldamente in testa e di un partito che continua a macinare consensi, rafforzando la propria posizione nel panorama nazionale. Nel dettaglio, il dato che colpisce maggiormente è quello di Fratelli d'Italia, che firma un risultato definito record.

