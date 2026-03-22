Assisi si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco

A Assisi si è conclusa la settimana di venerazione pubblica delle spoglie di San Francesco, con oltre 370mila pellegrini che hanno visitato il sito per rendere omaggio al Santo. Durante i giorni di apertura, centinaia di persone si sono alternate tra preghiere e momenti di raccoglimento. La cerimonia di chiusura ha attirato un grande afflusso di fedeli, che hanno partecipato alle ultime visite e processioni.

Ad Assisi si chiude nella chiesa inferiore della Basilica di San Francesco, la venerazione pubblica delle spoglie mortali del Santo, patrono d’Italia, Santo protettore degli ultimi. L’evento in un mese ha portato ad Assisi oltre 370mila pellegrini provenienti da tutto il mondo. Uomini e donne, giovani e anziani, bambini e adulti, famiglie e singoli, il popolo di San Francesco ha salutato con gioia, ma anche in raccoglimento, l’ostensione dei resti mortali del Santo. Più di 100mila fedeli hanno partecipato alle oltre 170 celebrazioni nella chiesa superiore della Basilica. Centinaia i volontari e i collaboratori che hanno reso possibile l’evento, al quale hanno partecipato oltre 300 giornalisti di 130 testate nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Assisi, si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco Articoli correlati Leggi anche: Assisi, si avvia a conclusione il percorso di venerazione delle spoglie di San Francesco Leggi anche: Assisi, in 18mila per la prima venerazione delle spoglie di San Francesco: tra i primi anche i bergamaschi - Il video Altri aggiornamenti su San Francesco Temi più discussi: San Francesco: Assisi, domenica 22 marzo si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali. Conferenza stampa e messa presieduta dal card. Zuppi; San Francesco: Assisi, Domenica 22 marzo si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali; Ad Assisi si conclude la venerazione pubblica e prolungata delle spoglie di San Francesco, domenica la messa con il cardinale Zuppi; In viaggio verso Assisi per incontrare san Francesco. San Francesco: Assisi, domenica 22 marzo si conclude la venerazione pubblica delle spoglie mortali. Conferenza stampa e messa presieduta dal card. ZuppiDomenica 22 marzo si conclude la venerazione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco nella chiesa inferiore della basilica ad Assisi. Alle 15.30 si terrà la conferenza stampa conc ... agensir.it Assisi. L’ostensione di San Francesco si conclude il 22 marzo: un’occasione unica di incontro spiritualeL’ostensione delle spoglie mortali di san Francesco, evento che ha attirato fedeli e pellegrini da tutta Italia e dall’estero, si concluderà domenica 22 marzo ... laprimapagina.it Su #Tv2000 la Messa di chiusura dell’ostensione delle spoglie mortali di #SanFrancesco con il card. #Zuppi In diretta da #Assisi oggi #22marzo ore 17 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 #SanFrancescodAssisi SAN FRANCESCO D'ASSISI Fr facebook Su #Tv2000 la Messa di chiusura dell’ostensione delle spoglie mortali di #SanFrancesco con il card. #Zuppi In diretta da #Assisi oggi #22marzo ore 17 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 #SanFrancescodAssisi @UCSCEI x.com