Immagini dal Sannio | la Tabula Osca misteriosa testimonianza del culto sannitico
Al terzo piano del British Museum, nella galleria G69, si trova una lamina di bronzo esposta in una vetrina. Questa testimonianza, chiamata Tabula Osca, misura circa 165 millimetri di base e 279 di altezza, con uno spessore di circa 4 millimetri. Si tratta di un reperto che riguarda il culto sannitico. La lamina è considerata una testimonianza importante di quell’antica cultura.
Al 3° piano del londinese British Museum, nella galleria G69, in una vetrina giace una lamina di bronzo dallo spessore medio di circa 4 mm, 165 mm circa di base, un’altezza di 279.5 mm e 2332 g di peso, risalente presumibilmente al III secolo a.C.. Si tratta della Tabula Osca, nota anche come Tabula Agnonensis, “Tavola di Agnone”, o ancora come Tavola degli Dei, tavoletta con iscrizione in lingua osca su entrambi i lati. Essa, insieme alla Tabula Bantina e al Cippus Abellanus, rappresenta una delle più importanti testimonianze esistenti dell’ormai estinto idioma degli Osci, la popolazione italica di origine indoeuropea insediatasi in ampia parte dell’Italia meridionale in epoca pre-romana, dedita alla coltivazione della terra e alla pastorizia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
