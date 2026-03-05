Al terzo piano del British Museum, nella galleria G69, si trova una lamina di bronzo esposta in una vetrina. Questa testimonianza, chiamata Tabula Osca, misura circa 165 millimetri di base e 279 di altezza, con uno spessore di circa 4 millimetri. Si tratta di un reperto che riguarda il culto sannitico. La lamina è considerata una testimonianza importante di quell’antica cultura.

Al 3° piano del londinese British Museum, nella galleria G69, in una vetrina giace una lamina di bronzo dallo spessore medio di circa 4 mm, 165 mm circa di base, un’altezza di 279.5 mm e 2332 g di peso, risalente presumibilmente al III secolo a.C.. Si tratta della Tabula Osca, nota anche come Tabula Agnonensis, “Tavola di Agnone”, o ancora come Tavola degli Dei, tavoletta con iscrizione in lingua osca su entrambi i lati. Essa, insieme alla Tabula Bantina e al Cippus Abellanus, rappresenta una delle più importanti testimonianze esistenti dell’ormai estinto idioma degli Osci, la popolazione italica di origine indoeuropea insediatasi in ampia parte dell’Italia meridionale in epoca pre-romana, dedita alla coltivazione della terra e alla pastorizia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la Tabula Osca, misteriosa testimonianza del culto sannitico

