Come è quasi finita la storia dell' angelo con il volto di Giorgia Meloni

Da today.it 3 feb 2026

La vicenda dell’affresco con il volto di Giorgia Meloni sta per concludersi. Dopo settimane di polemiche e discussioni, i lavori per rimuoverlo sono quasi finiti. L’intervento finale, che chiuderà questa pagina, si prepara a cancellare definitivamente l’immagine. La basilica di San Lorenzo in Lucina si appresta a chiudere il capitolo con un’ultima operazione artistica.

Il capitolo si sta per chiudere. La storia dell'affresco meloniano, realizzato in una cappella della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, si concluderà con un altro intervento artistico. Questa volta risolutivo e senza alcuna commistione tra sacro e profano.Una foto mostra com'era l'affresco.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

