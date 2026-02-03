Come è quasi finita la storia dell' angelo con il volto di Giorgia Meloni

La vicenda dell’affresco con il volto di Giorgia Meloni sta per concludersi. Dopo settimane di polemiche e discussioni, i lavori per rimuoverlo sono quasi finiti. L’intervento finale, che chiuderà questa pagina, si prepara a cancellare definitivamente l’immagine. La basilica di San Lorenzo in Lucina si appresta a chiudere il capitolo con un’ultima operazione artistica.

Il capitolo si sta per chiudere. La storia dell'affresco meloniano, realizzato in una cappella della basilica di San Lorenzo in Lucina a Roma, si concluderà con un altro intervento artistico. Questa volta risolutivo e senza alcuna commistione tra sacro e profano.Una foto mostra com'era l'affresco.🔗 Leggi su Today.it

La premier scherza sui social, ma a Roma l’immagine di un angelo con il suo volto fa discutere.

La premier ha postato una foto divertente sui social, in cui si vede il volto di Meloni con un angelo.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

Dopo le polemiche delle ultime ore, il Vaticano avrebbe chiesto la rimozione del volto di Giorgia Meloni dall’angelo dipinto nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. Secondo la Repubblica, la richiesta sarebbe arrivata direttamente dalla Santa Sede tramite m - facebook.com facebook

Dovrebbe tenersi giovedì il prossimo CdM con il nuovo pacchetto #sicurezza. Ieri il vertice di governo a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni ribadisce il pieno sostegno alle forze dell'ordine e lancia un appello alle opposizioni per una risoluzione unitaria Carla Macr x.com