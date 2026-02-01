La luce ritorna e la natura si risveglia dopo l’inverno | cos’è Imbolc l’antica festa celtica della rinascita

Nel cuore dell’inverno, quando le giornate sembrano ancora gelide, si avvicina un momento speciale: Imbolc. È un’antica festa celtica che segna il risveglio della natura e l’inizio della rinascita. Le persone accendono falò e celebrano la fine del freddo, sperando in una primavera più vicina. È un appuntamento che da secoli accompagna chi crede nel ritorno della vita, anche nei momenti più freddi.

Nel cuore dell’inverno, quando le giornate sembrano ancora gelide, esiste un momento magico in cui la terra inizia a respirare di nuovo. Per gli antichi popoli del Nord, questo istante era Imbolc, una delle quattro ricorrenze più importanti del calendario celtico. Celebrata tra il 1° e il 2 febbraio, questa festa non annuncia l’esplosione della primavera, ma ne segna il preparativo silenzioso: è il primo segnale che il buio sta perdendo la sua battaglia contro la luce. Il termine Imbolc ha radici profonde che richiamano la vita nascente. In antico gaelico può significare “nel grembo”, riferendosi alla terra che custodisce i semi pronti a germogliare, ma è anche legato al “latte ovino”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

1 Febbraio 2026: IMBOLC Imbolc è una festa antica di passaggio. Segna il ritorno della luce dopo l'inverno. È legata a Santa Brigida, simbolo di fuoco, guarigione, purificazione ed ispirazione. Un archetipo di rinascita interiore.

