La Ferrari ha svelato il nome della sua prima auto elettrica: si chiama Luce. Sono state pubblicate anche alcune foto degli interni, che mostrano un design moderno e curato nei dettagli. L’auto sarà presentata completa a maggio, ma intanto si conosce già qualcosa di più sul modello a batteria di Maranello.

Si chiama Luce. È il nome dell'attesa Ferrari elettrica. La casa di Maranello svela anche alcune foto degli interni dell'auto che sarà svelata per intero a maggio. Gli schermi con le informazioni utili a chi guida e dell'infotaniment si integrano con levette e manettini, un incontro tra innovazione e artigianalità. Il design della vettura è stato sviluppato dal centro stile Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi con base a San Francisco. "Quando Ferrari parla di Luce - spiega il marchio in una nota - non sta definendo una tecnologia, bensì una filosofia: elettrificazione come mezzo, non come fine – una nuova era in cui design, progettazione ingegneristica e immaginazione convergono in qualcosa che prima non esisteva". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Ferrari elettrica si chiama Luce, le foto degli interni

Approfondimenti su Ferrari Luce

Lunedì a Modigliana ci sarà un'interruzione di corrente nel centro storico.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ferrari Elettrica presentata da Benedetto Vigna

Ultime notizie su Ferrari Luce

Argomenti discussi: Verso la trimestrale, Ferrari è a sconto?; Ferrari potrebbe svelare l'abitacolo dell'Elettrica fra una settimana; Tesla Model 3, gennaio drammatico in Italia: superata persino dalla Ferrari 12Cilindri; Ferrari 849 Testarossa: prestazioni incredibili, ma per tutti.

La Ferrari elettrica si chiama Luce, le foto degli interniRivelato il nome e svelata parte degli interni della vettura a batteria di Maranello. A maggio sarà mostrata mostrata per intero ... gazzetta.it

La prima Ferrari elettrica si chiamera' 'Luce', svelati gli interniAGI - Ferrari ha svelato oggi il design degli interni e annunciato il nome della sua nuova, visionaria vettura completamente elettrica: Ferrari Luce, l'inizio di un nuovo capitolo nella storia del Cav ... msn.com

La Ferrari entra ufficialmente nell’era elettrica, e il countdown per il debutto della prima supercar full electric è già iniziato. Il Cavallino Rampante promette numeri da record: oltre 1.100 CV, autonomia superiore ai 530 km e ricarica ultraveloce fino a 350 kW. “N x.com

AUTO - La Ferrari entra ufficialmente nell’era elettrica, e il countdown per il debutto della prima supercar full electric è già iniziato. Il Cavallino Rampante promette numeri da record: oltre 1.100 CV, autonomia superiore ai 530 km e ricarica ultraveloce fino a 35 facebook