La Ferrari elettrica si chiama Luce le foto degli interni
La Ferrari ha svelato il nome della sua prima auto elettrica: si chiama Luce. Sono state pubblicate anche alcune foto degli interni, che mostrano un design moderno e curato nei dettagli. L’auto sarà presentata completa a maggio, ma intanto si conosce già qualcosa di più sul modello a batteria di Maranello.
Si chiama Luce. È il nome dell'attesa Ferrari elettrica. La casa di Maranello svela anche alcune foto degli interni dell'auto che sarà svelata per intero a maggio. Gli schermi con le informazioni utili a chi guida e dell'infotaniment si integrano con levette e manettini, un incontro tra innovazione e artigianalità. Il design della vettura è stato sviluppato dal centro stile Ferrari in collaborazione con LoveFrom, collettivo di creativi con base a San Francisco. "Quando Ferrari parla di Luce - spiega il marchio in una nota - non sta definendo una tecnologia, bensì una filosofia: elettrificazione come mezzo, non come fine – una nuova era in cui design, progettazione ingegneristica e immaginazione convergono in qualcosa che prima non esisteva". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
