A Arezzo, Iaccarino segna un gol decisivo a circa quindici minuti dalla fine, portando la squadra alla vittoria su un campo difficile come quello di Campobasso. Con questa rete, l’Arezzo mantiene un vantaggio di quattro punti sull’Ascoli, che ha vinto 2-0 contro il Ravenna nello scontro diretto. La partita si conclude con il risultato di 1-0.

di Luca Amorosi Con un gol, splendido, di Iaccarino a un quarto d’ora dalla fine, l' sbanca un terreno ostico come Campobasso e mantiene quattro punti di vantaggio sull’ Ascoli, che nello scontro diretto ha sconfitto 2-0 il Ravenna. È un successo vitale e ampiamente meritato, frutto di una grande reazione dopo la sconfitta contro la Ternana e di una bella prestazione corale. Avrebbe potuto e dovuto segnare anche prima, l’, ma l’importante è aver trovato l’episodio risolutore. Dall’inizio tornavano titolari Coppolaro e Chiosa in difesa, Iaccarino in mediana al posto di Guccione, influenzato, e Tavernelli nel tridente. Il primo tempo è un dominio degli amaranto, ieri in maglia bianca con, sulla schiena, i nomi di donne importanti per i giocatori al posto dei consueti cognomi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arezzo, gioiello Iaccarino. Basta un gol nel finale per tenere il vantaggio

