Il Treno della memoria | E’ il momento giusto per esaltare la pace

L’ultima volta era stata nel 2019. Poi, complice la pandemia, il " Treno della Memoria " era stato sospeso, ma non dimenticato. E torna ora, da oggi al 27 marzo, per la dodicesima edizione, la prima dopo lo stop. Studentesse e studenti delle superiori, ma anche insegnanti e universitari, parteciperanno al viaggio-studio a Birkenau, Auschwitz e Cracovia. Con loro, anche l’assessora regionale a istruzione e memoria, Alessandra Nardini. Assessora, come mai la scelta di organizzare nuovamente il treno? "È un risultato di cui sono orgogliosissima. Il viaggio mancava dal 2019 e, insieme al presidente Giani, abbiamo voluto che ripartisse, perché parla al presente e serve oggi più che mai, visto lo scenario internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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