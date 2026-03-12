Un rappresentante del settore ha dichiarato che è fondamentale tutelare l’identità e la qualità del tartufo italiano. Si tratta di un tema noto da anni, ma raramente affrontato pubblicamente. La produzione nazionale di tartufo non soddisfa le richieste di mercato e il problema si trascina da decenni. La questione riguarda quindi l’intero comparto senza che siano stati trovati ancora interventi concreti.

Tutti lo sanno, ma nessuno ne vuole parlare: da decenni il mercato del tartufo italiano non è soddisfatto dalla produzione nazionale. La richiesta cresce ma il tartufo cala. Davvero tante le nazioni dove si cava tartufo nero che poi viene spedito in Italia, e tra le nuove rotte commerciali c’è la Cina. Un fenomeno, svelato dal Carlino già settimane fa, che sta preoccupando molti operatori del settore e che rischia di mettere in difficoltà aziende, raccoglitori e territori storicamente legati a questo prodotto straordinario. A parlarne con chiarezza è Giuseppe Cristini, esperto e narratore del tartufo, che lancia l’allarme: "Negli ultimi anni il mondo del tartufo italiano si trova ad affrontare una sfida sempre più evidente: la crescente presenza sul mercato del tartufo nero proveniente dalla Cina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cristini: "Tutelare ad ogni costo identità e qualità del tartufo italiano"

