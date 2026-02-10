La pioggia incessante degli ultimi giorni ha causato un maxi smottamento a Calcinaia. Sul tratto della Francesca, detriti e alberi sono finiti sulla strada, creando disagi e rischi per chi passa di lì. Le autorità stanno monitorando la situazione, mentre i residenti si chiedono quanto dureranno le condizioni di emergenza.

Calcinaia (Pisa), 10 febbraio 2026 – La pioggia battente, andata avanti per giorni e giorni, concedendo poche tregue, ha indebolito i terreni, favorendo gli smottamenti. Del resto siamo in una terra che negli ultimi anni – sotto i cambiamenti climatici – ha mostrato tante fragilità, e di conseguenza di sono acuite, ovviamente, le criticità già presenti. Nelle ultime ore c’è stato uno smottamento di ampie dimensioni che ha riguardato la Strada Provinciale Francesca. Fango e detriti hanno invaso la carreggiata dell’importante arteria nella zona del Ponte alla Navetta. E’ successo nel cuore della notte – una manciata di minuti prima dell’una – ed è stato necessario l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il territorio e le sue fragilità: maxi smottamento a Calcinaia. “Detriti e alberi sulla Francesca”

Questa notte a Calcinaia una grossa frana ha bloccato la strada principale, la via Francesca.

