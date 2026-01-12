Vicinio Peruffo | l' apertura di alto livello della Cina offre nuovo slancio alla cooperazione con l' Italia
Vicinio Peruffo evidenzia come l'apertura di alto livello della Cina rappresenti un'opportunità significativa per rafforzare i rapporti tra Italia e Cina. Questa nuova fase favorisce il dialogo, gli scambi economici e culturali, creando condizioni favorevoli per una collaborazione più stretta e duratura. Un passo importante che potrebbe influenzare positivamente i rapporti bilaterali e le opportunità di sviluppo condiviso.
Vicinio Peruffo sottolinea come la nuova fase di "apertura di alto livello" della Cina stia creando un terreno fertile senza precedenti per la cooperazione, il dialogo culturale e gli scambi economici tra i due Paesi, gettando le basi per un nuovo capitolo di collaborazione. 🔗 Leggi su Today.it
