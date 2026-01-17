Dalla B Interregionale alla Divisione Regionale | weekend ricco I New Flying Balls in pieno slancio aspettano il derby con Reggio

Il passaggio dalla B Interregionale alla Divisione Regionale segna un momento di transizione nel campionato, con i New Flying Balls in crescita e pronti ad affrontare il derby con Reggio. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno, grazie a sette vittorie consecutive, la squadra si prepara a un fine settimana importante, che potrebbe influenzare il proseguimento della stagione. Un’occasione per osservare le sfide che attendono le formazioni in questa fase cruciale.

È giro di boa sulle doghe della B Interregionale, dove la regina New Flying Balls si è laureata campione d’inverno lo scorso weekend dopo la settima vittoria consecutiva occorsa all’overtime a Monfalcone. Per i ‘palloni volanti’ di coach Federico Grandi si ripartirà da viale 2 Giugno, dove stasera alle 20,30 arriverà Reggio Emilia per il derby della via Emilia. I padroni di casa, miglior attacco della Division A (89,4) e terza miglior difesa (72,6), riceveranno la settima della classe ma con uno sguardo all’inseguitrice Oderzo, reduce da 8 vittorie di fila e impegnata domani alle 18 sul parquet di Carrè, quattordicesima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

