Il tempo passa così in fretta e non sono riuscito a dirti addio Sono passato dallo shock alla tristezza poi alla rabbia | Niall Horan e il lutto per Liam Payne
Niall Horan ha annunciato che il suo quarto album in studio, “Dinner Party ”, uscirà il 5 giugno in tutto il mondo. L’artista ha dichiarato: “Dinner Party è un ringraziamento al passato e un saluto al presente, che abbraccia sia i grandi eventi della vita sia i piccoli momenti, a volte un po’ caotici, che li compongono. Gran parte dell’album esplora quel conflitto interiore tra l’innamorarsi e il terrore di perdere l’altra persona, e come quel rischio sia in realtà la parte più bella. Ci sono amore, intimità, paura, perdita, speranza, sogni: tutto questo si intreccia nell’album”. Nella tracklist a chiudere c’è il brano “End Of An Era “, dedicata proprio all’amico e ex collega dei One Direction, Liam Payne, morto nel 2024 a 31 anni, dopo una caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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