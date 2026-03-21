Niall Horan sta per regalarci il suo quarto album di studio, Dinner Party, in uscita il 5 giugno. Tra i titoli spicca End of an Era, che già dal nome lasciava intuire un possibile riferimento a Liam Payne, tragicamente e prematuramente scomparso nel 2024, all’età di 31 anni, dopo una caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires. È arrivata la conferma del cantante: si tratta di una sorta di ninna nanna ispirata al dolore per la perdita del suo amico. In un’intervista a GQ Hype, Horan ha rivelato di «essersi ritirato un po’ a vivere in isolamento» dopo il funerale di Payne, per elaborare il lutto in privato, raccontando anche di aver rivisto video e foto di loro due, che gli hanno suscitato una forte nostalgia insieme a paura e tristezza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Niall Horan, la canzone per Liam Payne e il dramma della perdita: «Sono passato dallo shock alla tristezza, poi alla rabbia»

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Niall Horan Breaks Silence After Liam Payne’s Death Anniversary

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Nel nuovo album di Niall Horan ci sarà una canzone dedicata a Liam Payne che si intitola "End of an era" In un'intervista rilasciata a GQ Hype il cantautore ha parlato del lutto provato per la scomparsa del suo amico. Per elaborare il lutto dopo il funerale Nia facebook