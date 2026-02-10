Trent’anni di RecSando | il sito web faro puntato sul territorio

RecSando festeggia i suoi primi 30 anni. La rete civica di San Donato, nata nel 1996, ha segnato un passo importante nel mondo dell’informazione locale. Il sito web, ideato da un gruppo di appassionati di tecnologia e giornalisti per hobby, ha accompagnato generazioni di cittadini, diventando un punto di riferimento sul territorio. Oggi, il portale continua a essere un punto di riferimento per chi cerca notizie e aggiornamenti sulla vita di San Donato.

RecSando compie 30 anni. È un traguardo importante quello raggiunto dalla rete civica di San Donato, un sito web che, nato il 13 febbraio 1996 dall’idea di un gruppo di appassionati - amanti della tecnologia e giornalisti per hobby - ha rappresentato un’esperienza pionieristica d’informazione digitale. Nel tempo, il portale ha contribuito ad aprire una finestra su San Donato, e sul Sud-Est Milanese, ospitando articoli di cronaca locale, ma anche servizi di approfondimento e riflessioni su temi più generali, dall’ambiente alla società, dall’etica alla tecnologia. Non solo. RecSando ha contribuito a promuovere eventi culturali e fatto da incubatore a progetti e associazioni: ne è un esempio "Bicipolitana", che si propone d’incentivare l’uso della bicicletta e la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

