Da oggi il Castello di Poppi ha un nuovo sito web accessibile all’indirizzo https:castellodipoppi.it. La piattaforma digitale permette ai visitatori di esplorare le sezioni dedicate alla storia, agli eventi e alle visite guidate del castello. L’obiettivo è offrire un’esperienza più semplice e immediata per chi desidera conoscere meglio il patrimonio culturale della struttura. Il sito è stato aggiornato per rispondere alle esigenze dei visitatori moderni.

Arezzo, 4 marzo 2026 – Da oggi è online il nuovo sito web del Castello di Poppi https:castellodipoppi.it. Il Sindaco Federico Lorenzoni e l’Assessora al Turismo Eva Amorosi annunciano questa notizia evidenziando l’importanza che questo canale digitale ha per portare turisti a Poppi e in Casentino: “Il Castello, come punto di riferimento culturale del Casentino, ha finalmente il suo sito web. La notizia è rilevante perché oggi la pianificazione delle vacanze, ma anche delle uscite di una giornata, viene fatta dalle famiglie attraverso i canali online. Il sito mancava da ormai un decennio e lo sforzo dell’amministrazione è andato nella direzione di colmare questa mancanza lasciando alla comunità una bella eredità fatta di contenuti di valore e di un portale fruibile da tutti e capace di dare risposte a un vasto pubblico di utenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Castello di Poppi: da oggi online il nuovo sito web

