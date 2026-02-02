Visita guidata all' antica Badia di Tiglieto gioiello del Medioevo

La visita guidata all’antica Badia di Tiglieto apre le attività di febbraio nel Parco del Beigua. La chiesa, fondata nel 1120, è il primo insediamento cistercense fuori dalla Francia. Sabato, i visitatori potranno scoprire questo gioiello del Medioevo, tra pietre antiche e storie secolari.

Nel Parco del Beigua le attività di febbraio iniziano sabato 7 con la visita guidata alla Badia di Tiglieto, primo insediamento cistercense realizzato al di fuori dei confini della Francia nel 1120. La visita approfondirà il contesto storico in cui è sorto questo insediamento, il ruolo dei monaci nello sviluppo della piana, le alterne vicissitudini che hanno coinvolto la badia dal Medioevo a oggi. Prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 12 di venerdì, costo € 6,00 a persona. Ritrovo: ore 15 ritrovo dalla sbarra di accesso pedonale alla Badia, presso il bivio per Olbicella. Per informazioni: tel.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Il Parco del Beigua apre il nuovo anno con una visita guidata alla Badia di Tiglieto, organizzata dalle Guide del Parco.

Il Museo Kronos propone una visita guidata dedicata al Medioevo, offrendo l’opportunità di scoprire simboli, tradizioni e storie di un’epoca affascinante.

