Il ritorno dei BTS non convince i mercati il titolo Hybe cala in borsa

(Adnkronos) – La borsa di Seul ha reagito con decisione al primo impegno dal vivo dei BTS dopo la pausa per il servizio militare obbligatorio, punendo il titolo Hybe, società madre del brand, con una flessione del 15,5% nella giornata di lunedì. Nonostante l'attesa per il rientro in scena di Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. Marzo 2024, tutte le uscite videogiochi per PC, PlayStation, Xbox e Switch. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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I BTS si preparano per il tanto atteso ritorno con un concerto in streaming su Netflix e il documentario “BTS: The Return”Dopo aver annunciato il loro quinto album, Arirang, in uscita il 20 marzo, e il conseguente tour mondiale, i BTS saranno al centro di altre due...

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Le azioni dell’azienda che gestisce i BTS sono calate, dopo che il loro primo concerto dal 2022 è stato meno partecipato del previstoLunedì le azioni in borsa di Hybe, la società che gestisce i BTS, la band sudcoreana più famosa al mondo, sono calate del 15,5 per cento dopo che sabato al loro primo concerto dal 2022 si sono present ... ilpost.it

BTS: IL RITORNO, la storia dei sette ragazzi che hanno conquistato il mondo dal 27 marzo su NetflixDal 27 marzo, Netflix propone in piattaforma tra i titoli in arrivo BTS: IL RITORNO, il documentario che segue la reunion dei BTS dopo il servizio militare obbligatorio in Corea del Sud. Diretto da Ba ... cosmopolitan.com

ENGENEs! Ecco le foto di oggi (terzo e ultimo giorno) del camioncino davanti all'edificio della HYBE! Si conclude così questo progetto, e speriamo che in futuro le fanbase europee possano ancora unirsi per iniziative a sostegno del gruppo! Grazie ancora x.com

[Tweet di Zane Lowe] *Il musicista, giornalista e DJ ha pubblicato un video dalla sala prove di BTS nel complesso HYBE. @Baepsae_BTS Sembra che ci sarà un'intervista. @Baepsae_BTS facebook